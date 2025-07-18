Мошенники выманивают деньги у студентов под предлогом замены зачеток

Мошенники разработали новую схему обмана, нацеленную на студентов. Злоумышленники, представляясь сотрудниками учебных заведений, выманивают у них деньги, сообщая о необходимости замены зачеток на электронные аналоги. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Первый подобный случай был зафиксирован в городе Видное Московской области. 19-летней студентке позвонила неизвестная, представившись сотрудницей учебного заведения, и сообщила о переводе зачеток в электронный формат. Под предлогом подтверждения данных злоумышленница попросила девушку продиктовать код из СМС-сообщения.

Вскоре после этого студентке позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов и Росфинмониторинга. Они заявили, что девушку обманули мошенники, взломавшие ее личный кабинет на «Госуслугах», и сообщили о наличии информации о финансировании ВСУ одним из ее родителей.

Испугавшись уголовной ответственности и стремясь спасти деньги, девушка взяла из сейфа отца 5 млн рублей и передала их курьеру, который должен был перевести средства на «безопасный счет».

Однако курьер был задержан сотрудниками полиции в одном из хостелов Москвы. При обыске у него был обнаружен мобильный телефон с подробной инструкцией от мошенников.



В отношении курьера возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Он арестован. В настоящее время ведется розыск его соучастников.

Телефонные мошенники все чаще применяют схемы, в которых побуждают потенциальных жертв перезванивать им.



Рената Валеева