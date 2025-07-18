В Татарстане резко упали цены на яйца: фермеры бьют тревогу

За неделю цены на яйца в республике снизились почти на 4%

Фото: Олег Тихонов

Производители и продавцы яиц в Татарстане жалуются на резкое снижение цен, которое делает их бизнес нерентабельным. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Цены на яйца в магазинах сейчас начинаются примерно с 39 рублей за продукцию первой категории. По данным Татарстанстата, за неделю цены на них в республике упали почти на 4%.

Ранее в СМИ начали появляться сообщения о том, что фермеры начали резко избавляться от кур-несушек из-за нерентабельности.

Как рассказали в Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана, из мелких хозяйств в Нижнекамском, Муслюмовском и Тукаевского районах уже обращались с жалобами.

— Надо за этим следить и принимать предупреждающие меры. Можем помочь и теми субсидиями, которые предусмотрены республиканским бюджетом, — отметил глава ассоциации Камияр Байтемиров.

В Минсельхозе Татарстана отметили, что ситуация на рынке яиц стабильная, а сейчас происходит традиционное летнее снижение стоимости, которое связано с сезонным увеличением числа поставщиков яиц.

Ранее для сдерживания инфляции в России предложили зафиксировать цены на продукты первой необходимости на 3—4 месяца.



Дарья Сайфиева