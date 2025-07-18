Власти предложили заморозить цены на продукты первой необходимости

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Для сдерживания инфляции в России предложено зафиксировать цены на продукты первой необходимости на 3-4 месяца. С таким предложением выступил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад организации.

Предлагается, что фиксация будет достигнута путем заключения долгосрочных соглашений между производителями, торговыми сетями и государством. Речь идет о социально значимых товарах, таких как мясо, яйца, хлеб, картофель и другие продукты первой необходимости.

Руководитель направления ЦМАКП Дмитрий Белоусов в докладе «Этюд 11. Инфляция: краткий обзор» предупреждает, что текущее замедление роста цен, обусловленное высокими процентными ставками, ростом сбережений и укреплением рубля, носит временный характер. По его мнению, в дальнейшем темпы инфляции могут вновь ускориться.

Реальное время / realnoevremya.ru

В ФАС «Известиям» сообщили, что ведомство постоянно следит за ценами на социально значимые продукты и принимает меры для их контроля. Сейчас региональные власти активно заключают добровольные соглашения с бизнесом о стабилизации стоимости товаров. ФАС также рекомендует торговым сетям и поставщикам активнее заключать долгосрочные договоры с заранее согласованными объемами, ценами и взаимной ответственностью за выполнение условий.



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Рената Валеева