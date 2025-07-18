Минниханов и Метшин встретились с шейхом из ОАЭ в Казани
Стороны обсудили расширение торгово-экономических связей Татарстана с ОАЭ
Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин встретились с эмиратским бизнесменом, шейхом Султаном бин Халифой Аль Нахайяном в казанском Кремле. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.
Рустам Минниханов отметил расширение связей между Россией и ОАЭ в экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Стороны обсудили развитие торгово-экономических связей, обмен опытом в сфере исламского банкинга, индустрии халяль и в области инвестиций.
Ранее сообщалось, что шейх Султан бин Халифа Аль Нахайян прибыл в Казань по личному приглашению Рустама Минниханова.
Султан бин Халифа Аль Нахайян родился в 1965 году в семье бывшего президента ОАЭ шейха Халифы бин Заида Аль Нахайяна. Эмиратский военный и бизнесмен является основателем и председателем совета директоров холдинга SBK. Бизнес-конгломерат насчитывает более 10 тыс. сотрудников.
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