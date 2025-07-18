По приглашению Рустама Минниханова в Казань прибыл Султан бин Халифа Аль Нахайян из ОАЭ

Запланирована встреча бизнесмена с Рустамом Миннихановым и Ильсуром Метшиным

Фото: взято с сайта мэрии Казани

По личному приглашению раиса Татарстана Рустама Минниханова в Казань прибыл бизнесмен Султан бин Халифа Аль Нахайян. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Запланирована встреча бизнесмена с Рустамом Миннихановым и Ильсуром Метшиным для обсуждения вопросов развития двусторонних отношений и потенциальных направлений для инвестиционного и экономического партнерства.

Особое внимание будет уделено промышленному сектору Татарстана. Султан бин Халифа Аль Нахайян посетит Казанский вертолетный завод и ПАО «Казаньоргсинтез», а также Казанский федеральный университет.

Султан бин Халифа Аль Нахайян родился в 1965 году в семье бывшего президента ОАЭ шейха Халифы бин Заида Аль Нахайяна. Эмиратский военный и бизнесмен является основателем и председателем совета директоров холдинга SBK. Бизнес-конгломерат насчитывает более 10 тыс. сотрудников.

Дарья Сайфиева