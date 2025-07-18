Путин и Эрдоган обсудили мирные переговоры по Украине

Турция намерена продолжать принимать переговоры в Стамбуле

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили важность третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Турция продолжит принимать переговоры в Стамбуле, когда будут определены подходящие для сторон даты, отметил Эрдоган.

Напомним, российско-украинские переговоры стартовали впервые за три года в мае 2025 года. Первая встреча состоялась 16 мая, вторая — 2 июня. По итогам последнего раунда стороны достигли договоренности об обмене тяжелоранеными и тяжелобольными пленными, а также молодыми солдатами в возрасте до 25 лет по формуле «все на все». Кроме того, Москва согласилась передать Киеву 6 000 тел погибших военнослужащих.



Российская сторона ранее подтвердила свою готовность к проведению третьего раунда прямых переговоров с Киевом.



Дарья Сайфиева