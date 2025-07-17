Рынок труда в сфере логистики Татарстана: рост зарплат и спроса на специалистов

По итогам первого полугодия 2025 года средние зарплатные предложения в отрасли выросли на 6% и достигли 95 000 рублей в месяц

Фото: Максим Платонов

«Авито Работа» и транспортная компания КИТ представили результаты исследования рынка труда в сфере доставки и логистики Татарстана. По итогам первого полугодия 2025 года средние зарплатные предложения в отрасли выросли на 6% и достигли 95 000 рублей в месяц.

Максимальный рост зафиксирован в следующих профессиях:

Водители спецтехники: +59%, до 95 500 рублей;

Водители рефрижераторов: +40%, до 140 000 рублей;

Водители опасных грузов: +20%, до 120 000 рублей.

Растущий спрос на кадры. Количество вакансий значительно увеличилось в следующих направлениях: водители трала — рост на 110%, водители манипулятора — увеличение на 71%, машинисты спецтехники — рост на 29%.

В свою очередь, интерес к вакансиям заметно вырос среди водителей зерновозов — рост откликов на 117%, такси — на 104%, и водителей манипуляторов — рост интереса на 54%.

Дмитрий Зайцев