Бастрыкину доложат о прокуроре, якобы незаконно оформившем квартиры на своих детей в Нижнекамске

Прокурор оформил квартиры на родственников, хотя в очереди на жилье стояло 140 малоимущих семей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке сотрудника прокуратуры Нижнекамска, которого подозревают в оформлении на своих детей двух квартир, предназначенных для малоимущих семей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о том, что прокурор якобы оформил квартиры на собственных детей, хотя в очереди на жилье стояло 140 малоимущих семей, появилась в соцсетях.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159.2 УК РФ (мошенничество), ст. 293, пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ст. 293 (халатность) и 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).



Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следкома РФ по Татарстану Валерию Липскому организовать проверку сотрудника прокуратуры и представить доклад о ходе расследования.



Дарья Сайфиева