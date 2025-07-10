В Альметьевске оштрафовали сотрудника за халатность, приведшую к отравлению семьи

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В Альметьевске главный инженер эксплуатационно-производственного управления (ЭПУ) «Альметьевскгаз» привлечен к административной ответственности и оштрафован на 25 тысяч рублей. Причиной стало ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, которое привело к отравлению угарным газом семьи и последующей госпитализации детей. Об этом сообщили в Госжилинспекции.

Инцидент произошел в апреле текущего года. В Единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение об отравлении угарным газом в одной из квартир дома № 70 по улице Шевченко. Пострадавшие, включая детей 8 и 10 лет, были госпитализированы.

В ходе проверки Госжилинспекция установила, что причиной отравления стала преступная халатность сотрудника газовой службы. При исполнении должностных обязанностей он не проверил газовые плиту и колонку в квартире пострадавших.



Рената Валеева