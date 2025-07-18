В Лаишевском районе по нацпроекту отремонтировали здание Центра занятости населения

В этом году в Татарстане будут капитально отремонтированы 49 центров занятости населения в 45 муниципальных образованиях

Фото: взято с сайта Минстроя РТ

Отдел Центра занятости населения Татарстана по Лаишевскому району был отремонтирован по федеральной программе «Управление рынком труда», входящей в состав национального проекта «Кадры». Об этом сообщает Минстрой республики.

Площадь здания составляет 108 кв. метров. Были проведены общестроительные, электромонтажные и отделочные работы. Также отремонтированы слаботочные и отопительные системы.

Кроме того, Центр занятости обеспечили инвентарем и новой мебелью.

Как ранее сообщал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, по национальному проекту «Кадры» в этом году в Татарстане будут капитально отремонтированы 49 центров занятости населения в 45 муниципальных образованиях. На эти цели направлено свыше 833 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на капремонт городского Дворца культуры, расположенного в Елабуге по адресу: проспект Нефтяников, 24, направили 387 млн рублей.



Дарья Сайфиева