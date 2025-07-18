Мэрия опубликовала график отключения горячей воды в Казани
Прекращение водоснабжения связано с проведением гидравлических испытаний на магистральных и квартальных тепловых сетях
Мэрия опубликовала график отключения горячего водоснабжения в жилых домах, детских садах и школах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго».
Прекращение водоснабжения связано с проведением гидравлических испытаний на магистральных и квартальных тепловых сетях.
С 10.00 22 июля до 10.00 5 августа будет отключено горячее водоснабжение по адресам:
- 2-я Юго-Западная: 3, 5, 9, 9а, 11, 26, 26а, 34, 35, 36, 37, 39;
- Адоратского: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
- Баумана, 36;
- Большая Красная: 8, 32/15;
- Бехтерева, 9а;
- Бурхана Шахиди, 1/15;
- Волгоградская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
- Гаяза Исхаки, 8а,
- Горсоветская, 2а, 17/1, 17/2, 17/3, 19а, 25, 29, 33, 34;
- Дежнева, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2;
- Декабристов, 83, 85, 87, 89в, 106, 106а, 106б, 110, 113, 115, 127;
- Дружинная, 3, 4, 6, 7, 8;
- Жуковского, 29;
- Касаткина, 11, 11а, 20, 20а, 25;
- Калугинская, 4;
- Коммунаров, 1/6, 2;
- Коротченко, 22;
- Краснококшайская: 75а, 84, 84а, 84б, корп. 1, 84б, корп. 2;
- Лаврентьева: 2, 4, 8, 10;
- Ленская, 10;
- Лобачевского, 10а;
- Лушникова: 6, 8, 10;
- Малая Крыловка, 27;
- Мулланура Вахитова: 5/2, 5/3;
- Мусина: 59а, 59б-1, 59б-2, 61а;
- Ползунова, 5;
- Поперечно-Базарная: 57, 59, 61;
- Право-Булачная: 47, 51;
- Проспект Ямашева: 4, 6, 48, 49, 50, 51, 52, 54-1, 54-2, 54-3, 54-4, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 88, 85, 87, 89, 91;
- Проточная: 6, 12;
- Серова: 43, корп. 1, 43, корп. 2, 43, корп. 3, 48, 50, корп. 1, 50, корп. 2, 51/11;
- Соловецких Юнг: 1, 7;
- Тверская: 5, 9б;
- Тельмана: 40, 42;
- Фатыха Амирхана: 2, 2а, 4а, 6, 8а, 10, 10а-1, 10а-2, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53а, 53б, 61, 71;
- Чернышевского, 33;
- Четаева: 5, 5а, 9, 11, 13/1, 13/2, 25, 27, 27а, 31, 33, 35;
- Чуйкова: 12, 14, 16, 18, 20, 52;
- Энергетиков, 9;
- Ягодинская, 25;
- Ягодинская, ЖК Крыловка — корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4, корп. 5, корп. 6.
С 10.00 5 августа по 10.00 15 августа горячей воды не будет в следующих домах:
- Волгоградская, 2, 4, 6, 18, 22, 28, 30/53, 35, 37, 41, 43, 45;
- Восстания, 25;
Декабристов, 150, 156;
Коллективная, 27, 31, 33, 35, 39;
Короленко, 31а, 33а, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 77;
проспект Ибрагимова, 32/20, 32а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59;
проспект Ямашева, 28, 30, 32.
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