Минниханов пообещал челнинцам строительство нового стационара городской больницы

Ежегодно в городской больнице проходят лечение порядка 25 тысяч пациентов

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов пообещал, что проект строительства нового стационара «Городской больницы №5» в Набережных Челнах обязательно реализуют. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Во время посещения ЗАО «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат имени С.П. Титова» раис республики отметил, что обращение по строительству нового здания стационара городской больницы к нему уже поступало. В год в больнице проходят лечение порядка 25 тыс. пациентов, 18% из них — иногородние граждане.

При этом число обращений в приемно-диагностическое отделение составляет примерно 70 тыс. в год. Капитального ремонта здания уже недостаточно и требуется строительство нового для расширения площади для приема пациентов.



Во время посещения предприятия Рустам Минниханов пообщался с его сотрудниками. Одна из жительниц города обратилась к нему с просьбой провести капитальный ремонт дворца культуры «КАМАЗ». Раис Татарстана ответил, что документация по этому проекту уже разработана и проходит проверку.

Ранее Рустам Минниханов посетил челнинский завод АО «РариТэк Холдинг».

Дарья Сайфиева