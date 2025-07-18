Путин дал поручения правительству по итогам наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей»

В частности, он поручил создать соответствующий раздел на «Госуслугах»

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Благодаря перечню поручений будут реализованы идеи победителей и выпускников проектов платформы, в том числе создан раздел «Россия — страна возможностей» на портале госуслуг.

— Особое внимание мы уделим реализации поручения о разработке системы предконкурсной подготовки участников специальной военной операции. Для нас крайне важно создать условия, чтобы бойцы, проявившие мужество и отвагу на передовой, могли максимально эффективно включиться в программы платформы, найти новые возможности для профессионального и личностного роста. Также в ближайшее время мы запустим конкурс для лидеров в сельском хозяйстве, — рассказал генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Ранее Владимир Путин поручил правительству России разработать предложения по дополнительному ограничению работы в России программного обеспечения, в том числе коммуникационных сервисов, разработанных в недружественных странах.

Дарья Сайфиева