В России вырос объем наличных в обращении

С прошлого года объем наличных банкнот вырос до 17,9 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В России за год увеличился объем наличных денег, находящихся в обращении. Об этом сообщает Центробанк.

На 1 июля 2024 года в обращении находилось 17 926,2 млн рублей. 1 июля 2025 года объем наличных составил 17 973,7 млн рублей.

Ранее ЦБ сообщил, что выдача ипотеки на ИЖС и покупку домов в России по итогам первого полугодия снизилась до 33 тыс. новых кредитов, что на 75% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.



Дарья Сайфиева