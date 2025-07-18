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В России вырос объем наличных в обращении

14:08, 18.07.2025

С прошлого года объем наличных банкнот вырос до 17,9 млн рублей

В России вырос объем наличных в обращении
Фото: Максим Платонов

В России за год увеличился объем наличных денег, находящихся в обращении. Об этом сообщает Центробанк.

На 1 июля 2024 года в обращении находилось 17 926,2 млн рублей. 1 июля 2025 года объем наличных составил 17 973,7 млн рублей.

Ранее ЦБ сообщил, что выдача ипотеки на ИЖС и покупку домов в России по итогам первого полугодия снизилась до 33 тыс. новых кредитов, что на 75% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Дарья Сайфиева
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