Ипотека на ИЖС в России рухнула на 75% в первом полугодии

Фото: Максим Платонов

Выдача ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и покупку домов в России по итогам первого полугодия 2025 года снизилась до 33 тыс. новых кредитов, что на 75% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, в натуральном выражении. В денежном выражении снижение составило 69% — до 179 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ДОМ.РФ.

— По итогам первого полугодия выдача ипотеки на ИЖС и покупку частных домов составила 33 тыс. новых кредитов (-75% к 6 мес. 2024 г.) на 179 млрд руб. (-69%). За первое полугодие 2024 года на эти цели было выдано 136 тыс. ипотечных кредитов на 587 млрд руб., — отмечается в сообщении.

Реальное время / realnoevremya.ru

Аналитики объясняют такое снижение высокими рыночными ставками и завершением действия программ массовой господдержки.

В январе-июне этого года 97% объема ипотеки на ИЖС выдавалось на строительство по индивидуальным договорам с подрядчиками, что на 40 процентных пунктов больше, чем в первом полугодии прошлого года. В июне банки предоставили 9 тыс. новых кредитов на частные дома (+22% к маю этого года) на 45 млрд рублей (+14%), в том числе на ИЖС — 3 тыс. кредитов (+19% к маю) на 19 млрд рублей (+8%).

Более 98% кредитов на ИЖС выдавались по льготным программам. Наибольшим спросом пользовалась «Семейная ипотека» — 78% от всех кредитов, выдача по которой увеличилась на 16% за месяц, до 2,4 тыс. кредитов.

Правительство согласовало решение об увеличении предельного срока строительства ИЖС по льготной ипотеке с 12 до 24 месяцев.

Рената Валеева