В Северной Осетии предотвратили теракт — подростки планировали нападение на силовиков

В Северной Осетии задержаны двое 15-летних подростков, которые, по версии СКР, планировали совершение террористического акта в отношении сотрудников правоохранительных органов. У несовершеннолетних были обнаружены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

В отношении двух местных жителей возбуждено уголовное дело. По версии следствия, с июня 2024 года по май 2025 года подростки, являясь сторонниками запрещенной в России организации, проходили обучение для осуществления террористической деятельности. Для этого они использовали специализированную литературу и инструкции, найденные в закрытом канале одного из мессенджеров.

В мае 2025 года, как утверждается, обвиняемые приобрели в городе Моздоке компоненты для создания самодельного взрывного устройства. Преступление не было доведено до конца благодаря своевременному пресечению противоправной деятельности фигурантов сотрудниками ФСБ. Подростки были задержаны, и в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ФСБ предотвратила террористический акт, готовившийся СБУ на территории Крыма в отношении одного из старших офицеров Минобороны.



Рената Валеева