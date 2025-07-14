В Крыму предотвращен теракт СБУ против российского военного

Фото: Михаил Захаров

ФСБ предотвратила террористический акт, готовившийся Службой безопасности Украины (СБУ) на территории Крыма в отношении одного из старших офицеров Министерства обороны. Об этом сообщили в ведомстве, пишет РИА «Новости».

По данным спецслужбы, нападение должно было быть совершено гражданкой России и Украины 2000 года рождения, которая получила задание от Киева подорвать военнослужащего в его личном автомобиле. Для этих целей ей было передано взрывное устройство.

В ФСБ уточнили, что в ходе оперативных мероприятий удалось установить сотрудников СБУ, которые завербовали девушку и осуществляли ее подготовку к совершению теракта.

Исполнительница была задержана. У нее изъяты компоненты взрывного устройства, которые, как отмечается, имели западное происхождение.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям «Террористический акт» и «Государственная измена». Следственные действия продолжаются.

В 2024 году в России зарегистрировали почти 1,2 тыс. терактов, что более чем в два раза превышает показатель 2023 года, когда было зафиксировано 410 терактов.

Рената Валеева