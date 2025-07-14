Мошенники стали чаще вынуждать россиян перезванивать им

На электронную почту аферисты могут направлять электронные письма с номером телефона от имени конкретной организации

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Телефонные мошенники все чаще применяют схемы, в которых побуждают потенциальных жертв перезванивать им, заявил гендиректор SafeTech Group Денис Калемберг. Об этом сообщает телеканал RT.

— Пример — письмо якобы с «Госуслуг» о входе с нового устройства и предупреждением: «Если это были не вы, то позвоните по телефону», — отметил он.

Такое письмо может прийти якобы от ФНС, из банка или из любой другой организации.

«Холодные» звонки мошенникам обходятся дороже, чем рассылки электронных писем, отмечает эксперт. Кроме того, когда человек звонит в указанную в письме организацию, его легче убедить назвать код из СМС, скачать неизвестное ПО или перевести деньги на безопасный счет, поскольку от представителей официальной организации он не ожидает подвоха, отметил Денис Калемберг.

Россиянам советуют всегда сверять номер телефона из письма с номером на официальном сайте той или иной организации и быть внимательными.

Дарья Сайфиева