МВД прокомментировало ситуацию с беспилотным автомобилем в Казани

Фото: Рената Валеева

В соцсетях накануне обсуждали видео, на котором сотрудник Госавтоинспекции останавливает беспилотный автомобиль в Казани. Однако, как сообщили РИА «Новости» в МВД по Татарстану, данный инцидент произошел еще год назад.

— Данное событие произошло год назад. 10 июня 2024 года в центре города Казани была остановлена иномарка, в которой находилось три пассажира. Транспортное средство двигалось на автопилоте, — сообщил представитель МВД.

В ведомстве уточнили, что двое пассажиров автомобиля были привлечены к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а именно за непристегнутые ремни безопасности.

В России вновь заговорили о введении беспилотного такси — в Минтрансе заявили, что машины без водителей начнут возить пассажиров после 2030 года.

Рената Валеева