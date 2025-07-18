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В России за сутки потушен 31 лесной пожар, продолжается борьба с 42 очагами

08:48, 18.07.2025
В России за сутки потушен 31 лесной пожар, продолжается борьба с 42 очагами
Фото: Дарья Пинегина

За прошедшие сутки в России ликвидирован 31 лесной пожар в 17 регионах. На данный момент продолжаются работы по тушению 42 лесных пожаров в 12 регионах страны.

В ликвидации возгораний задействованы:

  • 1652 человека;
  • 207 единиц техники;
  • 31 воздушное судно.

Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляют 82 воздушных судна. В стабилизации ситуации в Красноярском крае и Иркутской области оказывают помощь 107 сотрудников ФБУ «Авиалесоохрана».

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

В пяти регионах России введен режим ЧС, в 56 регионах действует особый противопожарный режим.

ГУ МЧС России по Татарстану предупредило о высокой пожарной опасности лесов (4-й класс) на территории региона в период с 16 по 21 июля.

Рената Валеева

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