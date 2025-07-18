В России за сутки потушен 31 лесной пожар, продолжается борьба с 42 очагами

Фото: Дарья Пинегина

За прошедшие сутки в России ликвидирован 31 лесной пожар в 17 регионах. На данный момент продолжаются работы по тушению 42 лесных пожаров в 12 регионах страны.

В ликвидации возгораний задействованы:

1652 человека;

207 единиц техники;

31 воздушное судно.

Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляют 82 воздушных судна. В стабилизации ситуации в Красноярском крае и Иркутской области оказывают помощь 107 сотрудников ФБУ «Авиалесоохрана».

В пяти регионах России введен режим ЧС, в 56 регионах действует особый противопожарный режим.

ГУ МЧС России по Татарстану предупредило о высокой пожарной опасности лесов (4-й класс) на территории региона в период с 16 по 21 июля.



Рената Валеева