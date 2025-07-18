РПЛ стартует матчем между «Динамо» и «Балтикой» в Москве

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Москве стартует 1-й тур чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2025/26.

Открывать соревнования будут московское «Динамо» и калининградская «Балтика», начало игры — в 20.30 по московскому времени. 1-й тур РПЛ пройдет с 18 по 21 июля включительно. Казанский «Рубин» стартовый матч чемпионата проведет в Грозном, где в 20.30 по мск сразится с местным «Ахматом».

18 июля, 20.30: «Динамо» Мск — «Балтика»

19 июля, 15.30: «Акрон» — «Крылья Советов»

19 июля, 18.00: «Локомотив» — «Сочи»

19 июля, 20.30: «Спартак» — «Динамо» Мхч

20 июля, 15.30: «Пари НН» — «Краснодар»

20 июля, 18.00: «Зенит» — «Ростов»

20 июля, 20.30: «Ахмат» — «Рубин»

21 июля, 17.30: «Оренбург» — ЦСКА

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч между «Пари НН» и «Краснодаром» состоится в Казани, на резервном стадионе нижегородской команды. Родная арена клуба в Нижнем Новгороде занята на время первых туров сезона.



Подробный разбор ситуации во всех 16 командах РПЛ перед стартом чемпионата читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин