Второй столетний юбилей «Зенита», мотив Даку остаться в «Рубине» и голливудская история

Гид по всем 16 клубам РПЛ в преддверии старта сезона

Фото: Динар Фатыхов

Новый чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в эту пятницу. Первый матч пройдет в Москве, где «Динамо» под руководством Валерия Карпина начнет свой путь за чемпионство игрой против новичка лиги «Балтики». «Рубин» в первом туре сыграет с «Ахматом» на выезде в воскресенье. Подробнее об изменениях в составе каждого из 16 клубов РПЛ перед стартом сезона — в материале «Реального времени».

«Краснодар»: укрепил состав, задержится в Казани

Пришли: в. Корякин («Родина»), з. Стежко («Черноморец»), з. Жубал («Осер»), п. Дуглас Аугусто («Нант»), н. Густаво Сантос («Ламия»).

Ушли: в. Дюпин (окончание контракта), з. Эктов («Пари НН»), з. Кайо («Ботафого»), п. Баняц («Крылья Советов»), п. Газинский (окончание контракта), н. Смолов (окончание контракта).

Календарь: «Пари НН» (г), «Локомотив» (д), «Динамо» Мск (д).

Действующий чемпион страны подходит к старту в оптимальном составе. «Краснодар» сохранил всех своих лидеров, в том числе Эдуарда Сперцяна. Капитан остался в команде как минимум на несколько туров чемпионата. При этом «быки» смогли укрепить состав, подписав ряд новичков. Выделяется защитник Жубал и полузащитник Гаэтан Перрен из Франции.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сезон начался для подопечных Мурада Мусаева с поражения в матче за Суперкубок России. Встреча с ЦСКА в Казани закончилась поражением со счетом 0:1. В столице Татарстана «Краснодар» задержится еще на первый тур. «Пари НН» заявил «Ак Барс Арену» резервным стадионом, так что южанам предстоит начать в Казани и чемпионат РПЛ.

«Зенит»: рекорд по тратам, повторный юбилей

Пришли: з. Вега («Аргентинос Хуниорс»), п. Жерсон («Фламенго»).

Ушли: в. Одоевский («Ростов», аренда), з. Мимович («Фенербахче», из аренды), з. Чистяков (окончание контракта), п. Сутормин (окончание контракта), п. Бакаев (окончание контракта), п. Васильев («Сочи», аренда).

Календарь: «Ростов» (д), «Рубин» (г), ЦСКА (д).

Прошлый сезон, анонсировавшийся 100-м в истории клуба, получился провальным для «Зенита». Команда Сергея Семака не выиграла ни чемпионат РПЛ, ни Кубок страны. Такого у петербуржцев не было шесть последних лет. В итоге боссам клуба пришлось придумывать новую версию юбилея. Отныне юбилейным станет нынешний сезон, в котором «Зениту» предстоит вернуть золотые медали во всех турнирах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для решения главной задачи Семаку привезли грандиозное усиление состава. За €25 млн из «Фламенго» был приобретен полузащитник Жерсон, а также защитник Роман Вега, за которого его прежний клуб «Аргентинос Хуниорс» получил от питерцев €7,7 млн. Более €30 млн не предел, в скором времени ожидается ряд других трансферов «на вход». Так что питерцы вновь будут в числе главных фаворитов на чемпионство.

ЦСКА: смена тренера, первый трофей

Пришли: гл. тр. Челестини, п. Матеус Алвес («Сан-Паулу»).

Ушли: гл. тр. Николич (АЕК), п. Пьянич (окончание контракта), п. Жемалетдинов (окончание контракта), п. Бистрович (окончание контракта), н. Гуарирапа («Сочи», из аренды).

Календарь: «Оренбург» (г), «Ахмат» (д), «Зенит» (г).

Триумфальная весна закончилась для ЦСКА сменой тренера. Марко Николич после завоевания с армейцами Кубка России отправился покорять Грецию. Вместо амбициозного серба «красно-синих» возглавил не менее целеустремленный швейцарец Фабио Челестини. В прошлом сезоне «Базель» под его управлением выиграл чемпионат и Кубок Швейцарии. Нечто подобное от тренера теперь ждут в ЦСКА.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Свой первый трофей с армейцами Челестини уже выиграл — Суперкубок в Казани. При этом швейцарец смог решить задачу без Миралема Пьянича, Рифата Жемалетдинова и Сауля Гуарирапы, покинувших команду летом. Усиления пока нет, отнести к нему молодого Матеуса Алвеса нельзя. Новички, конечно, будут, но когда — еще неизвестно. Начало сезона может сложиться не так, как того ждут от фаворитов чемпионата.

«Спартак»: еще один шанс Станковича и Заболотный в атаке

Пришел: н. Заболотный («Химки»).

Ушли: з. Абена (окончание контракта), з. Маслов (окончание контракта), п. Игнатов (окончание контракта), п. Зиньковский («Сочи», аренда).

Календарь: «Динамо» Мх (д), «Балтика» (д), «Акрон» (г).

Межсезонье прошло для болельщиков «Спартака» не так, как они хотели. Клуб с момента окончания минувшего чемпионата совершил лишь один трансфер: подписание Антона Заболотного свободным агентом из потонувших «Химок». Лидер прошлого сезона РПЛ по количеству удачных единоборств (в среднем 14,1 за матч) должен усилить атаку «красно-белых», но этого явно мало для борьбы за чемпионский титул.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом клуб сохранил в должности главного тренера Деяна Станковича. Серб не справился с задачей в первый год контракта и удивительным образом получил продление от боссов «Спартака». Цели не поменялись: от команды ждут золота. Для этого бы совершить пару крепких трансферов.

«Динамо» Мск: сможет ли Карпин прервать печальную традицию «бело-голубых»?

Пришли: гл. тр. Карпин (сборная России), з. Осипенко («Ростов»), н. Сергеев («Крылья Советов»).

Ушли: з. Бальбуэна (окончание контракта), з. Даса (окончание контракта).

Календарь: «Балтика» (д), «Ростов» (д), «Краснодар» (г).

Главным возмутителем летнего спокойствия в РПЛ можно назвать московское «Динамо». «Бело-голубые» назначили главным тренером Валерия Карпина и анонсировали борьбу за трофей. Новому рулевому подвезли лучшего бомбардира «Ростова» защитника Максима Осипенко и форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Первый должен стать передатчиком идей тренера, а второй — временно подменить травмированного Константина Тюкавина.

Прямо сейчас состав «Динамо» выглядит одним из самых сбалансированных в чемпионате. Но усиление не помешает. В ближайшее время клуб намерен совершить пару громких трансферов. Проверить оправданность амбиций можно будет в первых трех турах, где команду Карпина ждут «Балтика», «Ростов» и «Краснодар». Особенно интересно посмотреть противостояния с бывшим клубом тренера и действующим чемпионом РПЛ.

«Локомотив»: Батракова сохранили, Пиняев — под вопросом

Пришли: з. Мампасси («Кортрейк», из аренды), н. Комличенко («Ростов»), н. Руденко (свободный агент), н. Бакаев (свободный агент).

Ушли: з. Тикнизян («Црвена Звезда»), н. Севикян («Ференцварош», из аренды), н. Раков («Крылья Советов», аренда), н. Сулейманов («Ростов»), н. Раконьяц (окончание контракта).

Календарь: «Сочи» (г), «Краснодар» (д), «Пари НН» (г).

Если бы в России ужесточили лимит на легионеров, то «Локомотив» оказался бы в наибольшем плюсе. Клуб делает ставку на российских игроков, поэтому в летнее трансферное окно были подписаны Николай Комличенко, Зелимхан Бакаев и Александр Руденко. Первый должен стать ведущей опцией в атаке, двое других — усилением длины состава.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Каких-то весомых потерь не случилось. Ходят слухи, что Сергей Пиняев перейдет в ЦСКА, однако информация пока не подтверждается. Как бы там ни было, остался лидер Алексей Батраков, вокруг которого и будет строиться команда. Правда, эксперты больше не причисляют «Локомотив» к топ-командам РПЛ.

«Рубин»: Даку удержали, капитана Гондураса подписали

Пришел: з. Мальдонадо («Университатя»).

Ушли: з. Ашурматов («Эстегляль»), п. Вада (окончание контракта), н. Тахери («Пайкан», аренда)

Календарь: «Ахмат» (г), «Зенит» (д), «Сочи» (д).

Главной новостью межсезонья для «Рубина» стало продление контракта с Мирлиндом Даку. Сага с его уходом в «Зенит» тянулась недолго. Буквально за неделю решилось, что албанский форвард и питерский клуб не договорятся по условиям сотрудничества, после чего стороны мирно разошлись. Казанцы улучшили соглашение с нападающим, а тот согласился остаться. Теперь лучший бомбардир команды двух прошедших сезонов готовится повторить достижение, а заодно выиграть аналогичную гонку во всем чемпионате.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как всегда, «Рубин» не спешит с трансферами. До начала сезона казанцы подписали лишь одного новичка. Капитан сборной Гондураса Дениль Мальдонадо отлично сыграл на Кубке КОНКАКАФ, где его национальная команда дошла до полуфинала. При этом татарстанская команда потеряла Валентина Ваду, у которого закончился контракт. Аргентинец пока думает над предложением о продлении соглашения с «рубиновыми», а Рашид Рахимов ждет усиления минимум 3—4 позиций.

«Ростов»: борьба за власть помешала межсезонью

Пришли: в. Одоевский («Зенит», аренда), з. Чистяков (свободный агент), н. Сулейманов («Локомотив»), н. Махфус Аджаса («Фьюче»)

Ушли: з. Осипенко («Динамо»), з. Котин («Шинник»), з. Поярков (окончание контракта), п. Уткин («Балтика», аренда), п. Сутормин («Зенит», из аренды), н. Комличенко («Локомотив»).

Календарь: «Зенит» (г), «Динамо» Мск (г), «Крылья Советов» (д).

Арташес Арутюнянц и Алексей Рыскин сохранили власть в «Ростове», хотя казалось, что Иван Саввиди уже близок к возвращению в родной клуб в качестве владельца. Но нынешние боссы оказались куда крепче и не сдались. Был риск, что с приходом новых руководителей команда лишится почти всего основного состава. Однако ушли только Осипенко и Комличенко, на трансферах которых «Ростов» еще и заработал.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом остался главным тренером «временный» Джонатан Альба. Помощник из штаба Карпина весной замещал пост рулевого, а сейчас получил полноценную должность. Вскоре под его требования должны прийти новички, а пока испанец будет довольствоваться тем, что есть. От ростовчан ждут повторения прошлогоднего результата — места в середине таблицы.

«Акрон»: второй сезон — он сложный самый

Пришли: в. Гудиев («Факел»), з. Фернандес («Боливар»).

Ушли: з. Бардыбахин («Ротор», аренда), з. Пауло Витор («Витория Гимараеш», аренда), н. Хубулов («Крылья Советов», из аренды), н. Грибов («Сокол», аренда).

Календарь: «Крылья Советов» (д), «Сочи» (г), «Спартак» (д).

Считается, что второй сезон для новичков складывается сложнее первого. Такая участь может ожидать «Акрон». Тольяттинский клуб прошлый чемпионат закончил на девятом месте, что однозначно было принято за успех. Повторить достижение будет тяжело. Во-первых, состав не усилен. Во-вторых, конкуренты не спят, а в-третьих, лучший бомбардир команды Артем Дзюба не вечен и постарел еще на год.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сезон начнется для «Акрона» с бомбического дерби с соседями по стадиону «Крыльями Советов». В третьем туре тольяттинцев ждет московский «Спартак», который является главным раздражителем Дзюбы. К таким матчам форвард готовится особенно тщательно.

«Крылья Советов»: уволили Осинькина, ждут борьбу за выживание

Пришли: гл. тр. Адиев («Химки»), в. Кокарев (свободный агент), з. Божин («Факел»), з. Лепский («Динамо», аренда), п. Сутормин (свободный агент), п. Баняц («Крылья Советов»), н. Карпицкий («Сокол», из аренды), н. Хубулов («Акрон», из аренды), н. Раков («Локомотив», аренда), п. Марин (свободный агент).

Ушли: гл. тр. Осинькин, в. Овсянников (окончание контракта), в. Ломаев (окончание контракта), з. Гапонов («Факел»), з. Бейл (окончание контракта), п. Якуба (окончание контракта), п. Гагнидзе («Динамо», из аренды), н. Ежов (окончание контракта), н. Дмитриев («Спартак», из аренды), н. Бабаев («Динамо-2», из аренды), н. Цыпченко (окончание контракта), н. Сергеев («Динамо»), н. Писарский (дисквалификация).

Календарь: «Акрон» (г), «Пари НН» (д), «Ростов» (г).

Лето для «Крыльев Советов» получилось тревожным. Вначале клуб расстался с главным тренером Игорем Осинькиным, а потом с ведущими игроками и, наконец, амбициями. Команда обновила вратарскую линию, защиту и среднюю линию, а также осталась без наконечника атак в лице Ивана Сергеева. На пост рулевого пришел Магомед Адиев, который славится работой в клубах из числа борющихся за выживание.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Добила ситуацию дисквалификация Владимира Писарского. Форвард самарцев провел остаток прошлого сезона в аренде в «Сочи», где успел «накосячить». Футболист передал своему другу деньги, которые тот поставил у букмекеров на матчи своего товарища. В итоге не выиграл ни тот, ни другой. Писарский теперь сидит с отстранением до лета следующего года, а также без контракта с «Крыльями», которые расторгли соглашение.

«Динамо» Мхч: фавориты на вылет

Пришли: нет.

Ушли: з. Храмцов («Ротор»), п. Ангбан («Сочи», из аренды), п. Касинтура («Ахмат»), п. Крачковский («Черноморец», аренда), н. Гаджиев («Ахмат»)

Календарь: «Спартак» (г), «Оренбург» (г), «Ахмат» (д).

Махачкала живет в РПЛ по своим законам. В прошлом сезоне «Динамо» предрекали вылет, но команда смогла зацепиться и финишировать в середине таблицы. Сейчас история повторяется. Дагестанцев считают главным фаворитом на вылет. Оно и понятно: клуб продал двух своих лидеров, проводив Эгаша Касинтуру и Абакара Гаджиева в «Ахмат». Хотя бы заработали, правда, потратить средства пока не получается. Новички просто не хотят идти в команду Хасанби Биджиева.

«Ахмат»: смена тренера и руководства, куча новичков

Пришли: гл. тр. Сторожук, з. Заре («Гол Гохар»), з. Сидоров («Оренбург»), п. Касинтура («Динамо» Мх), п. Келиан («Эштрела»), н. Гаджиев («Динамо» Мх), н. Мансилья («Оренбург»), н. Конате («Эр-Рияд»).

Ушли: гл. тр. Ташуев, в. Ташаев («Авангард» Курск), з. Адамов («Зенит», из аренды), з. Жиров (окончание контракта), з. Гогличидзе (окончание контракта), з. Челикович (окончание контракта), п. Харин (окончание контракта), п. Матсуев (окончание контракта), п. Камилов («Оренбург»), п. Уткин («Ростов», из аренды), п. Диванович (окончание контракта), п. Зорин («Спартак», из аренды), н. Руис Диас («2 де Майо»), н. Ковачев (окончание контракта).

Календарь: «Рубин» (д), ЦСКА (г), «Динамо» Мхч (г).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Грозном больше не хотят прозябать в «подвале» турнирной таблицы. Поэтому летом «Ахмат» провел решительную работу над ошибками. В клуб пригласили нового тренера — Александра Сторожука вместо Сергея Ташуева, купили лидеров махачкалинского «Динамо» и «Оренбурга», а также вернули своего бывшего бомбардира Мохамеда Конате. Вишенкой на торте стало обновление в штабе руководства. Отныне вместо Адама Кадырова президентом «Ахмата» является Якуб Закриев.

«Балтика»: вернулись, чтобы остаться

Пришли: з. Бевеев («Урал»), з. Чивич («Ференцварош»), з. Филин (свободный агент), п. Ковач («Партизан»), п. Уткин («Ростов», аренда), п. Мурид («Юнион Тураг»), п. Титков (свободный агент), н. Йенне («Арарат-Армения»), н. Оффор («Арда»).

Ушли: в. Кукушкин («Пари НН», из аренды), в. Свинов («Родина»), з. Чернов («Ростов», из аренды), з. Исаенко («Химки», из аренды), з. Бозов («Шинник», аренда), з. Терентьев (окончание контракта), п. Ламейра («Оцелул»), п. Осипов (окончание контракта), п. Арбузов («Ротор», аренда), п. Лазарев (окончание контракта), н. Аппаев (окончание контракта), н. Никишин («Ротор», аренда), н. Глушков («Витебск»), н. Лисакович (окончание контракта).

Календарь: «Динамо» (г), «Спартак» (г), «Оренбург» (д).

«Балтика» вернулась в РПЛ спустя год после вылета. Андрей Талалаев сумел выиграть Первую лигу и триумфально ворваться в Премьер-лигу, чтобы остаться здесь надолго. Для этих целей он пригласил в тренерский штаб Сергея Рыжикова, легендарный вратарь «Рубина» уже не раз помогал своему товарищу добиваться целей.

Поддержали тренера и в руководстве. Клуб оперативно купил для Талалаева новичков, подписав нескольких интересных легионеров. «Балтика» обновила состав, будет интересно проследить за выступлением Стефана Ковача (пришел из «Партизана»), Аймана Мурида («Юнион Турага»), Чинонсо Оффора («Арда») и Даниила Уткина («Ростов»).

«Сочи»: экс-«спартачи» — надежда на сохранение прописки

Пришли: п. Осипов (свободный агент), п. Кайнов («Арсенал» Тула, выкуп прав), п. Игнатов (свободный агент), п. Зиньковский («Спартак», аренда), п. Васильев («Зенит», аренда), н. Гуарирапа (ЦСКА, из аренды), н. Ежов (свободный агент).

Ушли: з. Сиссако («ИМТ Белград»), з. Маслов («Спартак», из аренды), з. Суслов (окончание контракта), з. Терехов (окончание контракта), п. Макаров (окончание контракта), п. Лазарев («Балтика», из аренды), п. Арутюнян («Ноа»), п. Аносов («Текстильщик»), н. Шушеначев («Хапоэль», из аренды), н. Писарский («Крылья Советов», из аренды), н. Бурмистров (завершил карьеру), н. Мартовой («Шинник»).

Календарь: «Локомотив» (г), «Акрон» (д), «Рубин» (г).

Еще один вернувшийся в РПЛ клуб — «Сочи». В клубе Бориса Ротенберга тоже надеются остаться в лиге надолго. Для этого отпустили большинство тех, кто выводил команду из Первой лиги, в ответ «прикупив» новичков с опытом игры на высшем уровне. Экс-«спартаковцы» Зиньковский, Игнатов, а также Ежов и Гуарирапа должны помочь в этом. Есть сомнения, что с таким составом получится это сделать. Но до конца закрытия летнего трансферного окна полно времени.

«Пари НН»: без стадиона, без новичков, но с новым тренером

Пришли: гл. тр. Шпилевский, п. Ивлев («Факел»).

Ушли: гл. тр. Гончаренко, з. Агапов (ЦСКА, из аренды), з. Гоцук (окончание контракта), з. Магкеев (окончание контракта), п. Марадишвили («Локомотив», из аренды), н. Кокшаров («Краснодар», из аренды), н. Кухарчук («Ротор»)

Календарь: «Краснодар» (д), «Крылья Советов» (г), «Локомотив» (д).

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

«Пари НН» — удивительный клуб. С одной стороны, в Нижнем Новгороде всегда смотрят с оптимизмом на перспективы команды в РПЛ, но с другой — обстановка вокруг никак к этому не располагает. Вот и сейчас «Пари НН» вылетел по итогам прошлого сезона, получил право сыграть в РПЛ на «птичьих условиях», однако это не мешает боссам ждать от нового тренера Алексея Шпилевского улучшения результатов, не подписав ему ни одного новичка. При этом стартовые домашние матчи нижегородцы будут проводить вне родного города из-за ремонта своего стадиона.

«Оренбург»: готовились к Первой лиге, начнут в РПЛ

Пришли: в. Овсянников (свободный агент), в. Ходанович («Чайка», из аренды), з. Ведерников («Астрахань»), з. Поройков («Химки»), з. Чичинадзе («Черноморец»), п. Шилов («Родина»), п. Камилов («Ахмат»), п. Болотов («Ротор»), п. Квеквескири («Факел»), п. Ломакин («Енисей»), н. Гузина («Черноморец»), н. Гулко («Тюмень»).

Ушли: в. Москвичев («Зенит», из аренды), з. Сидоров («Ахмат»), з. Малых (окончание контракта), з. Караташ («Галатасарай», из аренды), з. Прохин («Ростов», из аренды), п. Муро («Индепендьенте Ривадавия»), п. Михайлов («Зенит», из аренды), п. Гурциев («СКА-Хабаровск»), п. Башич («Астана»), п. Флорентин («Аргентинос Хуниорс»), н. Мансилья («Ахмат»), н. Марин (окончание контракта), н. Куэро («Эмелек», аренда), н. Мартынов («Динамо» Брест).

Календарь: ЦСКА (д), «Динамо» Мхч (д), «Балтика» (г).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С «Оренбургом» произошла голливудская история. Команда заняла в минувшем сезоне 15-е место и досрочно вылетела в Первую лигу. Для выступления в этом турнире оренбуржцы собрали неплохой состав, попутно расставшись с лидерами-иностранцами, ведь в дивизионе рангом ниже лимит на легионеров гораздо жестче. Только вот начинать придется в РПЛ. Вышедшее по спортивному принципу в Премьер-лигу московское «Торпедо» было наказано по делу о возможных «договорняках» и спущено обратно в ФНЛ.

Ожидается, что «Оренбург» экстренно начнет усиливаться под высшую лигу. Но в начале чемпионата Владимиру Слишковичу предстоит справляться имеющимися ресурсами.