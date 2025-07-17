Иностранные банки смогут открыть по два филиала в России

Фото: Татьяна Демина

Госдума приняла закон, который существенно расширяет возможности для иностранных банков, позволяя им с 1 января 2026 года открывать на территории России до двух филиалов вместо одного. Одно представительство может быть размещено в территориях опережающего развития (ТОР), а второе — в любом другом регионе страны, пишет «Интерфакс».

Ранее, согласно статье 5.2 закона о банковской деятельности, иностранные банки могли осуществлять свою деятельность в РФ исключительно через один филиал. Принятые депутатами поправки смягчают это правило, давая возможность зарубежным финансовым учреждениям иметь по одному филиалу как на общей территории РФ, так и отдельно в пределах ТОР.

Поправка была внесена в законопроект №518787, который изначально касался создания международной территории опережающего развития на Дальнем Востоке. Однако как уточняется, новые нормы распространяются на все ТОРы, созданные в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. N473-ФЗ «О территориях опережающего развития в РФ».

Как следует из текста поправки, иностранный банк получает право осуществлять деятельность на территории РФ, не относящейся к международной территории опережающего развития, через один филиал. При этом для работы непосредственно на указанной международной территории опережающего развития иностранный банк также вправе открыть еще один, отдельный филиал.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Помимо изменения правил для филиалов иностранных банков, принятый закон также расширяет перечень оснований для закрытия доступа к информации в государственных реестрах, таких как ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) и ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей). Если ранее сведения могли быть закрыты в отношении личных фондов и редомицилирующихся в РФ компаний, то с 1 января 2026 года в этот список будет включена информация, касающаяся территорий опережающего развития.

Рената Валеева