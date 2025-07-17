Иностранные банки смогут открыть по два филиала в России
Госдума приняла закон, который существенно расширяет возможности для иностранных банков, позволяя им с 1 января 2026 года открывать на территории России до двух филиалов вместо одного. Одно представительство может быть размещено в территориях опережающего развития (ТОР), а второе — в любом другом регионе страны, пишет «Интерфакс».
Ранее, согласно статье 5.2 закона о банковской деятельности, иностранные банки могли осуществлять свою деятельность в РФ исключительно через один филиал. Принятые депутатами поправки смягчают это правило, давая возможность зарубежным финансовым учреждениям иметь по одному филиалу как на общей территории РФ, так и отдельно в пределах ТОР.
Поправка была внесена в законопроект №518787, который изначально касался создания международной территории опережающего развития на Дальнем Востоке. Однако как уточняется, новые нормы распространяются на все ТОРы, созданные в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. N473-ФЗ «О территориях опережающего развития в РФ».
Как следует из текста поправки, иностранный банк получает право осуществлять деятельность на территории РФ, не относящейся к международной территории опережающего развития, через один филиал. При этом для работы непосредственно на указанной международной территории опережающего развития иностранный банк также вправе открыть еще один, отдельный филиал.
Помимо изменения правил для филиалов иностранных банков, принятый закон также расширяет перечень оснований для закрытия доступа к информации в государственных реестрах, таких как ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) и ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей). Если ранее сведения могли быть закрыты в отношении личных фондов и редомицилирующихся в РФ компаний, то с 1 января 2026 года в этот список будет включена информация, касающаяся территорий опережающего развития.
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