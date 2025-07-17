Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 18 июля
Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 18 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.
Евро возрос на 0,41 рубля, доллар — на 0,23 рубля, а юань — на 0,04 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 78,19 рубля;
- евро — 90,97 рубля;
- юань — 10,88 рубля.
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