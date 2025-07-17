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Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 18 июля

18:14, 17.07.2025
Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 18 июля
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 18 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Евро возрос на 0,41 рубля, доллар — на 0,23 рубля, а юань — на 0,04 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,19 рубля;
  • евро — 90,97 рубля;
  • юань — 10,88 рубля.

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