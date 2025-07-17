Мухаметшин озвучил итоги работы Госсовета Татарстана с начала 2025 года

Из 57 внесенных законопроектов 29 получили статус закона.

Фарид Мухаметшин, председатель Государственного Совета Республики Татарстан, подвел итоги работы парламента за первые шесть месяцев 2025 года. За этот период состоялось шесть заседаний, во время которых депутаты рассмотрели 30 вопросов, по которым было принято 62 постановления. Значительное внимание уделялось законотворческой деятельности: из 57 внесенных законопроектов 29 получили статус закона.

— Мы добились, что каждый регион сам устанавливает систему самоуправления, — отметил Мухаметшин.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил о поддержке предложения Вячеслава Володина о разработке межфракционной поправки к законопроекту об общих принципах организации местного самоуправления.

Дмитрий Зайцев