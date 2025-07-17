Марат Хуснуллин похвалил Татарстан за отличные показатели реализации нацпроекта
Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин похвалил Татарстан за отличные показатели реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба исполнительного органа. Такую оценку он дал в ходе заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию.
Кроме Татарстана, хорошие результаты показали Рязанская, Саратовская, Липецкая области, Бурятия, Башкортостан и Пермский край.
На заседании министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин рассказал о ходе рассмотрения заявок регионов по инфраструктурным проектам, которые планируют реализовать с помощью казначейских инфраструктурных кредитов. По лимитам ЖКХ их подали 77 субъектов на общую сумму 183,9 млрд рублей.
— Использование казначейских инфраструктурных кредитов открывает дополнительные возможности для реализации в регионах проектов ЖКХ и социально значимых проектов инфраструктуры. Активность 89 регионов страны в заявочной кампании на предоставление казначейских инфраструктурных кредитов наглядно демонстрирует востребованность и эффективность этого механизма в решении задач по улучшению качества жизни граждан России, в том числе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», — подчеркнул Файзуллин.
Напомним, Татарстан освоил 15,6 млрд рублей нацпроектов за первое полугодие 2025 года, что составляет 36,5% от годовых назначений.
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