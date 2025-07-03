Аэропорт Бегишево направит 58,3 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры к 2050 году
Аэропорт Бегишево направит 58,3 млрд рублей на модернизацию аэропортовой и сервисной инфраструктуры к 2050 году, сообщил глава Тукаевского района Камиль Назмиев.
Предусмотрено строительство второй взлетно-посадочной полосы аэропорта, вертолетной площадки, возведение второго терминала, реконструкция гостиницы.
Также на базе аэропорта Бегишево планируют построить аэрополис. Проект рассчитан на 100 лет, на него планируют направить 1 трлн рублей.
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