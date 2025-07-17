Киев планирует подорвать пункт аммиака в ДНР и обвинить Россию в катастрофе
Киев планирует совершить подрыв распределительного пункта аммиака в районе населенного пункта Новотроицкое с целью обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев, пишет Минобороны.
— В ходе оперативных мероприятий 3 июля 2025 года был установлен факт размещения военнослужащими ВСУ в крупном распределительном пункте аммиака в районе населенного пункта Новотроицкое антенно-мачтового оборудования. Предприятие является объектом опасности первого класса, а при его поражении в результате удара возможен выброс в окружающую среду более 550 тонн жидкого аммиака. Расчет делается на последующее обвинение нашей страны в умышленном создании техногенной катастрофы и нанесении нашей стране репутационного ущерба, — заявил Ртищев.
Он подчеркнул, что использование в военных целях объекта повышенной опасности является прямым нарушением норм международного гуманитарного права.
По словам Ртищева, данная провокация является частью, как он утверждает, давно разработанной Киевом при поддержке западных кураторов «варварской тактики ведения боевых действий методом «химического пояса», который заключается в расстановке и подрыве емкостей с токсичными химикатами в районах боевых действий российских войск».
Минобороны призывает международное сообщество обратить внимание на данные факты и принять меры для предотвращения возможной техногенной катастрофы.
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