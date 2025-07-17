Киев планирует подорвать пункт аммиака в ДНР и обвинить Россию в катастрофе

Киев планирует совершить подрыв распределительного пункта аммиака в районе населенного пункта Новотроицкое с целью обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев, пишет Минобороны.

— В ходе оперативных мероприятий 3 июля 2025 года был установлен факт размещения военнослужащими ВСУ в крупном распределительном пункте аммиака в районе населенного пункта Новотроицкое антенно-мачтового оборудования. Предприятие является объектом опасности первого класса, а при его поражении в результате удара возможен выброс в окружающую среду более 550 тонн жидкого аммиака. Расчет делается на последующее обвинение нашей страны в умышленном создании техногенной катастрофы и нанесении нашей стране репутационного ущерба, — заявил Ртищев.

Он подчеркнул, что использование в военных целях объекта повышенной опасности является прямым нарушением норм международного гуманитарного права.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По словам Ртищева, данная провокация является частью, как он утверждает, давно разработанной Киевом при поддержке западных кураторов «варварской тактики ведения боевых действий методом «химического пояса», который заключается в расстановке и подрыве емкостей с токсичными химикатами в районах боевых действий российских войск».

Минобороны призывает международное сообщество обратить внимание на данные факты и принять меры для предотвращения возможной техногенной катастрофы.

Рената Валеева