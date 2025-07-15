Казань вошла в топ-5 самых популярных городов для августовского отпуска россиян

Фото: Динар Фатыхов

Столица Татарстана, Казань, закрепилась в пятерке городов-лидеров, которые стали наиболее востребованными у россиян. Об этом пишет RT со ссылкой на OneTwoTrip.

Безоговорочным лидером по числу бронирований на август стал Санкт-Петербург. На Северную столицу приходится 15,4% всех отельных заказов, что на 15% больше, чем в прошлом году.

— На втором месте оказалась Москва, где в конце лета будут отдыхать 10,6% путешественников. Замыкает тройку лидеров Адлер, в отели которого поедут 6,5% россиян, уже спланировавших отпуск. Интерес к столице и южному курорту за год снизился соответственно на 10 и 20%, — рассказали эксперты.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

В список самых востребованных направлений также вошли:

Калининград — 3,8% бронирований, показавший заметный рост популярности на 30% по сравнению с прошлым годом.

Казань — на долю столицы Татарстана приходится 3,2% всех бронирований отелей на август, что делает ее пятым по популярности городом для летнего отдыха.

Владивосток — 2,5%.

Сочи — 2,4%.

Нижний Новгород — 2,3%.

Исследование также показало, что более четверти россиян (26,3%) планируют августовский отпуск всей семьей, указав детей в своих бронированиях, что немного превышает прошлогодние показатели.

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Рената Валеева