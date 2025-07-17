Роскачество обнаружило кишечную палочку в сыре бри на полках российских магазинов

Фото: Реальное время

Роскачество провело исследование сыра бри с белой плесенью, представленного на полках российских магазинов, и обнаружило кишечную палочку в ряде образцов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Проверку не прошли сыры бри брендов «Егорлык молоко», Vitalat, Schonfeld, Treville, «ВкусВилл», Metro Chef, «Городецкая сыроварня», а также французский сыр Fromager d’Affinos Excellence. В этих образцах была обнаружена кишечная палочка.

Кроме того, в 7 образцах (White Cheese from Zhukovka, «Атон», Natura selection, Montarell, Treville, «Городецкая сыроварня», «Нормандия») не было указано использование плесени Geotrichum candidum в составе, хотя ее наличие подтверждено лабораторно. Также были выявлены расхождения между фактическим и заявленным содержанием белка и жира.

Реальное время / realnoevremya.ru

Всего Роскачество исследовало 20 торговых марок сыра бри с белой плесенью. Ни один из исследованных сыров не соответствовал всем требованиям опережающего стандарта Роскачества.

Несмотря на выявленные нарушения, в Роскачестве подчеркнули, что критических рисков для здоровья потребителей по результатам исследования не выявлено.

Роскачество планирует разработать национальный стандарт для готового питания, реализуемого в розничных торговых точках страны.

Рената Валеева