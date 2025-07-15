Роскачество разработает национальный стандарт для готовой еды в магазинах

Фото: Динар Фатыхов

Роскачество планирует разработать национальный стандарт для готового питания, реализуемого в розничных торговых точках страны. Об этом сообщил глава организации Максим Протасов в интервью РИА «Новости».

Протасов отметил, что в настоящее время к ресторанам и магазинам применяются разные требования по реализации и хранению готовой еды. При этом все больше торговых сетей предлагают возможность употребления готовых блюд непосредственно в магазине, однако эта сфера никак не регламентирована.

— Это удобно, но никаким образом не регламентировано... В связи с этим принято решение по созданию национального стандарта на такое питание в розничных торговых точках, — заявил глава Роскачества.

Специалисты Роскачества выявили бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в продукции 16 из 20 исследованных торговых марок вареников с картофелем.

Рената Валеева