Суд в Москве заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву*

Причина — нарушение закона об иноагентах

Пресненский суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву* за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах. Об этом сообщается на сайте суда.

Против нее также возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ (публичный призыв или оправдание терроризма). Наказание по этой статье составляет до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что писателя-иноагента Дмитрия Быкова* внесли в базу федерального розыска.



Дарья Сайфиева