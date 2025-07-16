В Татарстане напомнили о незаконности отказа школьникам в приеме в 10-й класс

В случае неправомерного отказа в приеме в 10-й класс родителям нужно обращаться в департамент надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ

Фото: Динар Фатыхов

Закон «Об образовании в РФ» должен гарантировать доступность общего образования в школах, поэтому отказ школьникам в приеме в 10-й класс при наличии свободных мест неправомерен. Об этом сообщило Минобрнауки Татарстана.

При отсутствии мест в выбранной школе органы управления образованием должны обеспечить учащегося местом в другом образовательном учреждении в территориальной доступности от места его регистрации.

В случае неправомерного отказа в приеме в 10-й класс родителям нужно обращаться в департамент надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ по телефонам: 8 (843) 237-74-65 и 237-74-84.

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Дарья Сайфиева