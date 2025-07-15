В России предложили сократить сроки обучения в школе и вузе

Фото: Динар Фатыхов

Возврат к системе 8— и 10-летнего обучения в школе и сокращение срока учебы в высших учебных заведениях могли бы способствовать снижению среднего возраста рождения первого ребенка в России. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в комментарии для ТАСС.

Рыбальченко объяснил свою позицию, указав, что в настоящее время путь от школьной скамьи до получения высшего образования занимает у специалиста 17 лет: 11 лет в школе, четыре года в бакалавриате и еще два в магистратуре. К этому, по его словам, добавляется адаптационный период продолжительностью около трех лет. В итоге «только к 27 годам молодой специалист задумывается о детях».

По мнению члена Общественной палаты, без потери качества можно сократить общий учебный процесс до 15 лет. В качестве примера он привел проект «Эффективная начальная школа», в рамках которого дети осваивают начальную программу за три года вместо четырех. Кроме того, Рыбальченко сослался на исследования, показывающие отсутствие существенной разницы в уровне знаний у школьников, закончивших 10 и 11 классов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом Рыбальченко подчеркнул, что оценить влияние такой меры на демографическую ситуацию можно будет лишь через 10 лет после ее внедрения, поскольку это долговременный эффект. Однако сейчас, по его словам, необходимо создавать условия, чтобы «молодежь чувствовала себя уверенно и знала, что получит поддержку при создании семьи».



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Рената Валеева