Российские регионы начали тест нового низкопольного троллейбуса КАМАЗа

В российских регионах начались испытания нового низкопольного троллейбуса КАМАЗ-62825, сообщила пресс-служба автопроизводителя КАМАЗ.

Троллейбус прошел тестовую эксплуатацию в Йошкар-Оле, а с конца июня приступил к перевозке пассажиров в Саранске. Ожидается, что в ближайшее время новинка будет протестирована и в других регионах России.

КАМАЗ-62825 вызвал интерес у потенциальных заказчиков благодаря запасу автономного хода до 30 км. Эта характеристика особенно актуальна для новых городских районов, где отсутствует подключение к контактной сети.

— Возможность автономно передвигаться позволит расширять и гибко изменять маршрутную сеть, снижать затраты на инфраструктуру, — подчеркнули представители компании.

Продажи легковых коммерческих автомобилей КАМАЗ в июне упали на 72,5%.

Рената Валеева