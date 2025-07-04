Продажи легковых коммерческих автомобилей КАМАЗ упали на 75,2% в июне

За месяц было продано 38 новых автомобилей компании

Фото: Тимур Рахматуллин

Продажи легковых коммерческих автомобилей КАМАЗ в июне упали на 72,5%. Об этом свидетельствуют данные «Автостата».

За месяц было продано 38 новых автомобилей, тогда как в июне 2024 года было реализовано 138.

В целом по России продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в июне 2025 года снизились на 29%. Всего за месяц было продано 5,9 тыс. машин.

Лидером рынка остается отечественный бренд автомобилей GAZ. Его доля на российском рынке летом превысила 44%. За июнь 2025 года было продано 2,6 тыс. машин.

На втором месте автомобили «Лада» (1,1 тыс. автомобилей), а на третьем — УАЗ (749 машин).

Ранее сообщалось, что в мае 2025 года в Россию было ввезено на 74% меньше новых легковых машин, чем в мае 2024 года.

Дарья Сайфиева