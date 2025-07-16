Минниханов встретился с «Рубином» перед стартом нового сезона РПЛ

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел традиционную встречу с игроками и тренерским штабом казанского «Рубина» в преддверии старта нового сезона РПЛ. Об этом сообщила руководитель пресс-службы раиса республики Лилия Галимова, опубликовав видео со встречи.

Мероприятие прошло на тренировочной базе казанского клуба и стало уже ежегодной традицией перед началом чемпионата России.

— Огромные слова благодарности за ваше упорство и старание. Считаю, что у нас неплохой результат, исходя из наших позиций. Но мы будем работать и дальше. Вы видите, насколько командная и системная работа идет в части формирования инфраструктуры. Вы видите работу тренерского штаба, работу клуба в части привлечения болельщиков, — обратился Минниханов к команде, передает пресс-служба «Рубина».

На видео попал и новичок команды, центральный защитник сборной Гондураса Дениль Мальдонадо, приобретенный казанцами за 800 тыс. евро из румынского клуба «Университатя».

Напомним, новый сезон чемпионата России стартует 18 июля. «Рубин» начнет сезон выездным матчем против грозненского «Ахмата» 20 июля. Игра начнется в 20:30.

В прошлом сезоне «Рубин» под руководством Рахимова занял седьмое место в чемпионате страны, а в Кубке России вылетел на стадии 1/4 финала, уступив «Уралу».

Рената Валеева