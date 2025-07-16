Большинство россиян высказались против алкомаркетов в жилых домах

Лишь 35% респондентов высказали нейтральное мнение

Фото: Мария Зверева

Более половины граждан России (54%) негативно относятся к наличию алкомаркетов в жилых многоквартирных домах, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведенного среди 1600 человек старше 18 лет. Лишь 35% респондентов высказали нейтральное мнение, а 4% затруднились с ответом.

Опрос показал, что 64% россиян проживают вблизи хотя бы одного алкомаркета. При этом наиболее высокая концентрация алкомаркетов (два-три в непосредственной близости) наблюдается в городах-миллионниках (36%) и крупных населенных пунктах от 500 000 до 1 млн человек (34%). В небольших городах и селах, напротив, преобладает ответ «нет алкомаркетов» (36% и 55% соответственно).

Среди тех, кто живет рядом с шестью и более алкомаркетами, негативное отношение к их присутствию достигает 61%.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Наиболее часто опрошенные связывают наличие алкомаркетов с высоким уровнем шума (27%), снижением чувства безопасности и появлением агрессивных людей (24%), а также с загрязнением территории (21%). В то же время 30% респондентов считают, что алкомаркеты не оказывают негативного влияния на район.

Поддержку инициативе по запрету размещения алкомаркетов в жилых домах выразили 61% опрошенных: 35% считают эту меру необходимой, а 26% «скорее поддерживают» ее. 20% респондентов считают, что «скорее не надо запрещать» размещение алкомаркетов в жилых домах, 10% — «точно не надо», а 9% затруднились ответить.

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Рената Валеева