Татарстан лидирует по продажам алкоголя в ПФО в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан в 2025 году сохраняет лидерство по продажам алкоголя среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО). За первые шесть месяцев 2025 года оптовые продажи в республике достигли 16 528 тыс. декалитров, что на 18,5% больше, чем за тот же период 2024 года (13 945 тыс. декалитров). В ПФО рост составил лишь 2,1%, а в России продажи снизились на 2,5%.

В розничной торговле Татарстан также показывает лучшие результаты, чем в среднем по стране. За январь — июнь 2025 года розничные продажи составили 2 081 тыс. декалитров, что на 12% меньше, чем в 2024 году. Однако спад в ПФО (13,9%) и России (13,5%) оказался сильнее, что подчеркивает устойчивость рынка Татарстана.

Исторически Татарстан опережает другие регионы ПФО. В 2023 году оптовые продажи составили 35 982 тыс. декалитров, а в 2024 году — 36 687 тыс. декалитров, что почти вдвое больше, чем в Башкортостане (19 251 тыс. декалитров в 2023 году).

Производство пива укрепляет роль Татарстана на алкогольном рынке. В первой половине 2025 года республика произвела 25 780 тыс. декалитров пива, что составляет 18,2% от производства ПФО и 5,7% от общероссийского объема.



Артем Гафаров