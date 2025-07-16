«КАМАЗ-мастер» уступил лидерство на пятом этапе «Шелкового пути»

Фото: Артем Дергунов

Экипаж Сергея Вязовича из команды «МАЗ-Спортавто» одержал победу на пятом этапе ралли-марафона «Шелковый путь» в зачете грузовиков, прервав доминирование команды «КАМАЗ-мастер». Об этом пишет РИА «Новости».

На кольцевом этапе в Улан-Баторе, включавшем спецучасток длиной 211,05 км, белорусский пилот показал лучшее время — 1 час 48 минут 23 секунды.

Несмотря на победу соперника, команда «КАМАЗ-мастер» показала достойный результат. Экипаж Антона Шибалова на КАМАЗе финишировал вторым, уступив Вязовичу всего 51 секунду. Третье место также осталось за российским экипажем «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева (+02.43).



В классе внедорожников T1 победу одержал Павел Андреев на Toyota (1:55.00), а в классе T3 мотовездеходов — Алексей Черкесов (Can-Am, 2:09.52). Они же возглавляют общий зачет в своих категориях.

Шестой этап ралли, с протяженностью спецучастка 385,31 км, пройдет 17 июля по маршруту Улан-Батор — Баянхонгор.

Напомним, ралли-рейд «Шелковый путь» в 2025 году проходит по территории России и Монголии. Гонка стартовала 12 июля в Иркутске и завершится 22 июля в Горно-Алтайске.

Рената Валеева