Россия удержала четвертое место в рейтинге крупнейших экономик мира
Россия сохранила за собой позицию четвертой экономики мира по итогам 2024 года, свидетельствуют данные Всемирного банка.
Как сообщает РИА «Новости», Всемирный банк оценил объем российской экономики в $6,92 трлн в пересчете по паритету покупательной способности (ППС). В 2023 году этот показатель составлял $6,45 трлн.
Лидерами рейтинга стали:
- Китай — $38,2 трлн.
- США — $29,2 трлн.
- Индия — $16,2 трлн.
На пятом месте расположилась Япония с показателем $6,4 трлн.
На прошлой неделе правительство Татарстана заключило семь соглашений о сотрудничестве с ведущими провинциями Китая, стороны достигли договоренности на полях международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.
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