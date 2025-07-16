Россия удержала четвертое место в рейтинге крупнейших экономик мира

Фото: Динар Фатыхов

Россия сохранила за собой позицию четвертой экономики мира по итогам 2024 года, свидетельствуют данные Всемирного банка.

Как сообщает РИА «Новости», Всемирный банк оценил объем российской экономики в $6,92 трлн в пересчете по паритету покупательной способности (ППС). В 2023 году этот показатель составлял $6,45 трлн.

Лидерами рейтинга стали:

Китай — $38,2 трлн. США — $29,2 трлн. Индия — $16,2 трлн.

На пятом месте расположилась Япония с показателем $6,4 трлн.

На прошлой неделе правительство Татарстана заключило семь соглашений о сотрудничестве с ведущими провинциями Китая, стороны достигли договоренности на полях международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

Рената Валеева