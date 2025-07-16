Банк ЗЕНИТ запустил новый пакет услуг «Бизнес Оптимум»

Банк ЗЕНИТ расширил продуктовую линейку для клиентов юридических лиц — представителей малого бизнеса и запустил новый пакет услуг «Бизнес Оптимум».

Пакет услуг станет оптимальным решением для клиентов с годовой выручкой до 25 млн рублей. В стоимость пакета входят 8 бесплатных платежей, многофункциональный интернет-банк и мобильные приложения для Android и iOS.

Оформить заявку на пакет услуг «Бизнес Оптимум» можно на сайте Банка ЗЕНИТ. Подробнее о пакете услуг можно узнать по ссылке.

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