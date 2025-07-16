Финляндия запретила гражданам России и Белоруссии сделки с недвижимостью
В Финляндии вступил в силу закон, запрещающий гражданам России и Белоруссии совершать сделки с недвижимостью на территории страны. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, пишет «Интерфакс».
— Это важная реформа, которую слишком долго откладывали, — написал Хяккянен, подчеркнув, что закон направлен на укрепление безопасности Финляндии.
Ранее финский парламент одобрил законопроект, позволяющий оборонному ведомству блокировать сделки с недвижимостью для граждан и организаций государств, которые, по мнению финских властей, «могут представлять угрозу безопасности Финляндии».
Запрет распространяется на все виды недвижимости и направлен на предотвращение использования финской недвижимости в целях, которые могут нанести ущерб национальной безопасности страны.
Европейский парламент прекратил рассмотрение петиции русскоязычных жителей Финляндии, выступавших за открытие границы с Россией.
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