ASML превзошла прогноз по заказам, но рост в 2026 году под вопросом

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ASML, производитель оборудования для выпуска микрочипов, получила во втором квартале 2025 года заказы на сумму €5,54 млрд, тогда как аналитики ожидали около €4,44 млрд. Основную часть составили заказы на EUV-системы, востребованные на фоне роста производства чипов для искусственного интеллекта. Несмотря на уверенные показатели, компания предупредила, что рост в 2026 году может быть ограничен из-за нестабильной геополитической ситуации и снижения спроса со стороны крупных клиентов.

Аналитики выразили сомнение в перспективах компании, отметив, что заказы от таких производителей, как Intel и Samsung, остаются слабыми. Кроме того, возможные тарифные ограничения со стороны США также могут повлиять на будущие поставки и прибыли. В первом квартале 2025 года ASML уже фиксировала замедление новых заказов.

Компания сохраняет прогноз на текущий год, предполагая выручку до €35 млрд, но предупреждает о необходимости сохранять осторожность в оценках следующего периода. Влияние торговых ограничений и нестабильного спроса остается значительным фактором риска.

Артем Гафаров