Балет «Анюта» Большого театра показали в Казани

Партию Анюты исполнила солистка Большого театра Мария Шувалова. Роль Студента — артист балета Игорь Пугачев

Фото: Роман Кручинин

Артисты Большого театра России приехали в Казань с балетом «Анюта» на музыку композитора Валерия Гаврилина. Благотворительный спектакль для участников СВО и их семей прошел 15 июля в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Партию Анюты исполнила солистка Большого театра Мария Шувалова. Роль Студента — артист балета Игорь Пугачев.

Напомним, балет «Анюта» создан по мотивам рассказа Чехова «Анна на шее», изначально он ставился для телевидения и вышел на экраны в 1982 году. Телеверсия встретила успех у зрителей. Постановщик Владимир Васильев, легенда русского балета, народный артист СССР, решил создать и театральную версию — она появилась в репертуаре Большого театра в 1986 году. В 2022 году балет в новой сценической редакции вновь вошел в репертуар Большого театра.

На сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Анну Петровну исполнила Мария Шувалова, Модеста Алексеевича — Олег Ивенко, Петра Леонтьевича — Дмитрий Строителев, а Студента — Игорь Пугачев.

Особенно зрители отметили дуэт Анюты (Марии Шуваловой) и Студента (Игоря Пугачева) — он добавил романтический оттенок, которого не было в оригинальном рассказе Чехова.

Зрители тепло приняли спектакль: зал несколько раз взрывался аплодисментами, артистов вызывали на бис. Марии Шуваловой вручили цветы, а овации долго не смолкали — публика поблагодарила артистов за проникновенную и эмоциональную постановку.



Возрастное ограничение спектакля 16+