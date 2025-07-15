«Рубин» проведет презентацию новой формы после встречи с Миннихановым

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» проведет презентацию новой игровой формы после встречи с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Торжественные мероприятия пройдут в среду, 16 июля, в Казани.

В 10.30 по московскому времени руководство клуба, тренеры и футболисты встретятся с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в преддверии нового сезона. Чуть позже, в 13.30 мск, пройдет официальная презентация игровой формы команды.

Первый матч в новом сезоне «Рубин» сыграет 20 июля в Грозном против «Ахмата», начало в 20.30 по московскому времени. Стартовая домашняя игра для казанской команды состоится 27 июля с вице-чемпионом страны петербургским «Зенитом».

В воскресенье в Казани в рамках 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграет «Пари НН», который заявил «Ак Барс Арену» резервным стадионом. В 15.30 мск 20 июля нижегородцы примут на казанской арене чемпиона РПЛ «Краснодар».



Зульфат Шафигуллин