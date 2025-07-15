Казанский «Сокол» снялся с участия в чемпионате и Кубке России по футболу

Фото: Динар Фатыхов

Футбольный клуб «Сокол» снялся с розыгрышей чемпионата и Кубка России по футболу. Об этом «Реальному времени» сообщил спортивный директор команды Ильяс Минневалиев.

— С сегодняшнего дня «Сокол» официально снят с соревнований, — сказал Минневалиев корреспонденту «Реального времени».

Джаудат Абдуллин / realnoevremya.ru

«Сокол» должен был 27 июля сыграть в гостях с новотроицкой «Ностой» в рамках Второй лиги, 5 августа — против кировского «Фанкома» в Кубке России. Все встречи казанской команды отменены.



Свой последний официальный матч «Сокол» провел 6 июля в Казани, уступив самарским «Крыльям Советов — 2» со счетом 2:3. Футболисты вышли на поле в черной форме, а для зрителей организовали специальное угощение, включающее кутью, гороховую кашу и кисель.

Причиной снятия «Сокола» с официальных соревнований стали финансовые сложности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Зульфат Шафигуллин