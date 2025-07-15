Казанский «Сокол» снялся с участия в чемпионате и Кубке России по футболу
Футбольный клуб «Сокол» снялся с розыгрышей чемпионата и Кубка России по футболу. Об этом «Реальному времени» сообщил спортивный директор команды Ильяс Минневалиев.
— С сегодняшнего дня «Сокол» официально снят с соревнований, — сказал Минневалиев корреспонденту «Реального времени».
«Сокол» должен был 27 июля сыграть в гостях с новотроицкой «Ностой» в рамках Второй лиги, 5 августа — против кировского «Фанкома» в Кубке России. Все встречи казанской команды отменены.
Свой последний официальный матч «Сокол» провел 6 июля в Казани, уступив самарским «Крыльям Советов — 2» со счетом 2:3. Футболисты вышли на поле в черной форме, а для зрителей организовали специальное угощение, включающее кутью, гороховую кашу и кисель.
Причиной снятия «Сокола» с официальных соревнований стали финансовые сложности.
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