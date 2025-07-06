ПФО вошел в топ-5 округов с самыми высокими зарплатами в угольной промышленности

Фото: Динар Фатыхов

ПФО занял пятое место по размерам зарплат в угольной промышленности. Работодатели в этой сфере готовы платить 80,6 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Работы».

Первое место в рейтинге занял Центральный федеральный округ (126,7 тыс. рублей в месяц). Это обусловлено высокой концентрацией штаб-квартир компаний и инжиниринговых центров в Москве и Московской области.

Северо-Западный федеральный округ занимает второе место (119,8 тыс. рублей в месяц), где ключевую роль играют промышленные предприятия Санкт-Петербурга и портовая инфраструктура, обеспечивающая экспортные поставки.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Третье место с предложением в 115,6 тыс. рублей занял Дальневосточный федеральный округ, а четвертое — Уральский (84,6 тыс. рублей).

— Развитие промышленности и масштабных инжиниринговых проектов напрямую влияет на рынок труда, что мы и наблюдаем в технических профессиях и в инженерии. Это создает высокий спрос на квалифицированных специалистов, способных работать с новыми технологиями и на сложных объектах. В таких условиях компаниям важно не только конкурировать за специалистов достойными зарплатами, но и участвовать в их подготовке и переподготовке — только так можно закрыть растущую потребность в квалифицированных инженерно-технических кадрах, — прокомментировал данные директор по развитию сервиса Роман Губанов.

Три из 10 компаний рассказали, что планируют в ближайшее время повысить зарплаты своим сотрудникам. Повышали оклады персоналу менее полугода назад 56% опрошенных работодателей.

Елизавета Пуншева