Минобороны: ПВО уничтожила семь украинских авиабомб, снаряд HIMARS и 103 БПЛА во вторник

Фото: Дарья Пинегина

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) во вторник уничтожили семь украинских управляемых авиационных бомб, один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 103 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны.

— Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 103 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Всего за этот период уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 69 593 БПЛА, 618 зенитных ракетных комплексов, 24 220 танков и других боевых бронированных машин, 1577 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 394 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 38 192 единицы специальной военной автомобильной техники.

За прошедшие сутки средствами ПВО были перехвачены 120 украинских БПЛА самолетного типа и три управляемые авиационные бомбы.

Рената Валеева