Минобороны: за сутки средства ПВО сбили 120 украинских дронов

Фото: Татьяна Демина

Российские военные сообщили, что за последние сутки средствами ПВО были перехвачены 120 украинских БПЛА самолетного типа и три управляемые авиационные бомбы. Об этом заявило Министерство обороны.

— Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — цитирует ведомство свое сообщение.

Ранее Минобороны заявило об освобождении населенного пункта Маяк в Донецкой Народной Республике (ДНР) российскими войсками.

Рената Валеева